Sosyal medya hesabından attığı tweetler ile "uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılan Pucca ismiyle tanınan Selen Pınar Karagöz, aldığı kararı Instagram hesabından gözyaşları içerisinde takipçileri ile paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Pucca, paylaşımının ardından takipçilerinden gelen mesajlar üzerine yine Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı. Pucca, "Ben çok kötüyüm, gerçekten perişan haldeyim" diyerek duygularını paylaştı.

İşte Pucca'nın o paylaşım...

Daha dün gece 'her şey yoluna giriyor' yazmıştım bugün hayatım alt üst oldu. Ne desem bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.. Hapis cezası verildi sizi özendirdiğim için. Tek başıma var olma mücadeleme özenmeyip, saçma bir tweete özenmişsiniz, adalet öyle diyor maalesef. Ben çok kötüyüm, gerçekten perişan haldeyim bunu bile nasıl yazdım inanın bilmiyorum.. ama bana verdiğiniz desteği görünce, arkamda bu kadar insan olduğunu hissedince kalkmam lazım. Her şey için teşekkür ederim, üst mahkemeye başvurduk umarım bu saçma durumdan kurtuluruz. Bu arada yarın çeşme'de dr'da olacak olan imza günüm maalesef iptal edildi. Hatta Dr beni internet sitesinde listeden çıkartmış, eminim teknik bir arıza olmuştur (?) izmir karşıyaka kırmızı kedi kitapevi sağolsun, Pazar günü saat 16:00 da imza günü orada olacak, beni yalnız bırakmazsanız sarılırsanız, geçecek bunlar derseniz çok sevinirim. Geçecek değil mi?