"BU ÇİÇEĞİ BOŞANDIĞIMIZ İÇİN YOLLUYORUM!"

Öte yandan Karagöz'ün geçen sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine bir demet gül ile birlikte gönderdiği not olay olmuştu. Ünlü oyuncu, "Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben, Batı ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için bir hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım ama şu an öyle telaşsızım ki; gram pişman değilim. İyi ki boşandık, ne rahatım ya! Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum... Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum." ifadelerini kullanmıştı. Işık, eski eşinin gönderdiği bu notu "Gerçek bir ruh hastasısın!" notuyla yayınlamıştı.