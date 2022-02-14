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Pucca'dan eski eşi Serhat Osman Karagöz'e: İyi ki seni boşamışım! - Magazin Haberleri

Pucca'dan eski eşi Serhat Osman Karagöz'e: İyi ki seni boşamışım!

'Pucca' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, eski eşi oyuncu Serhat Osman Karagöz'e gönderdiği 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesiyle gündem oldu. Işık, Karagöz'ün evine üzerinde "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" yazılı çelenk gönderdi

14.02.2022 - 15:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık ve Serhat Osman Karagöz 2015 yılında evlenmişti. 2017'de de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çift, 2019'da boşanmıştı.

  • Instagram hesabını aktif kullanan Pucca'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine  "Çok şükür iyi ki seni boşamışım!" yazılı bir çelenk gönderdi.

  • Selen Pınar Işık, daha sonra "Allah'ım hamdolsun, sen beni hangi ateşin içinden almışsın şükür." ifadelerini kullandı.

  • "MAHALLE CENAZEM VAR SANDI!"

    Eski eşinin gönderdiği çelenkle verdiği pozu paylaşan Serhat Osman Karagöz de Işık'a "Tamam da çelenk de göndermezsin be... Öldüm sandım, mahalle cenazem var sandı!" sözleriyle karşılık verdi.

  • "BU ÇİÇEĞİ BOŞANDIĞIMIZ İÇİN YOLLUYORUM!"

    Öte yandan Karagöz'ün geçen sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine bir demet gül ile birlikte gönderdiği not olay olmuştu. Ünlü oyuncu, "Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben, Batı ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için bir hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım ama şu an öyle telaşsızım ki; gram pişman değilim. İyi ki boşandık, ne rahatım ya! Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum... Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum." ifadelerini kullanmıştı. Işık, eski eşinin gönderdiği bu notu "Gerçek bir ruh hastasısın!" notuyla yayınlamıştı.

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