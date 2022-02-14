PUCCA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. İlginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı'a hediye ediliyor ve o günden bu yana bu takma ismi olarak kullanmaktadır.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?