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Puan durumu 26 Eylül 2020 Cumartesi! TFF Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Puan durumu, dün akşam 3. hafta maçları başlayan Süper Lig nedeniyle gündemde. 2020 - 2021 sezonu 3. hafta maçları Karagümrük - Başakşehir karşılaşması ile başladı. Bugün de önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte 26 Eylül 2020 Süper Lig puan durumu

26.09.2020 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 26 Eylül 2020 Cumartesi! TFF Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu nasıl? 3. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 3. HAFTA

OGBMAYAVP
1.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.32107257
2.GALATASARAY A.Ş.22005146
3.AYTEMİZ ALANYASPOR22004046
4.GÖZTEPE A.Ş.21106244
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.21104224
6.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR21103124
7.ATAKAŞ HATAYSPOR21102024
8.FENERBAHÇE A.Ş.21102114
9.KASIMPAŞA A.Ş.21012113
10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR21013303
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR210123-13
12.HES KABLO KAYSERİSPOR210112-13
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10100001
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.201135-21
15.TRABZONSPOR A.Ş.201113-21
16.GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
17.YENİ MALATYASPOR201114-31
18.YUKATEL DENİZLİSPOR201115-41
19.MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.200214-30
21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK300306-60

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

25.09.2020 20:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

26.09.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.09.2020 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

26.09.2020 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.09.2020 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

27.09.2020 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

27.09.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

27.09.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

27.09.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

28.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım GENÇLERBİRLİĞİ

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