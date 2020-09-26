Süper Lig puan durumu nasıl? 3. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 3. HAFTA

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

25.09.2020 20:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

26.09.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.09.2020 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

26.09.2020 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.09.2020 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

27.09.2020 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

27.09.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

27.09.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

27.09.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

28.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım GENÇLERBİRLİĞİ