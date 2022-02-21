Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 26 19 6 1 48 18 30 63 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 25 14 7 4 40 22 18 49 3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 26 12 8 6 42 27 15 44 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 13 4 8 36 23 13 43 5.FENERBAHÇE A.Ş. 26 12 7 7 40 30 10 43 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 11 8 7 37 32 5 41 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 11 7 8 44 40 4 40 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 26 12 3 11 37 41 -4 39 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 26 10 8 8 38 37 1 38 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 26 10 6 10 31 39 -8 36 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 25 10 5 10 32 34 -2 35 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 8 10 8 33 31 2 34 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 8 7 11 28 35 -7 31 14.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 8 11 36 38 -2 29 15.GALATASARAY A.Ş. 25 7 8 10 30 35 -5 29 16.GÖZTEPE A.Ş. 25 7 6 12 29 35 -6 27 17.GZT GİRESUNSPOR 26 7 5 14 24 30 -6 26 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 6 5 15 22 44 -22 23 19.ALTAY 26 6 4 16 26 39 -13 22 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 25 4 4 17 20 43 -23 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ