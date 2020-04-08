Ücretsiz maske e-devlet ile başvur!

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
E devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için devlet tarafından dışarı çıkma yasağı bulunmayan yani 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara her hafta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Bu karar vatandaşların maske takma alışkanlığının kazanılması için ve yüksek fiyatta maske satıp fırsatçılık yapanlara karşı alınmıştır. Bu maskeler koronavirüse karşı vatandaşların korunması amacı ile kullanılacaktır.
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Koronavirüs ülkemizde artış göstermeye son sürat devam ediyor. Devlet ise e-devlet üzerinden kayıt olan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya karar verdi. Bu maskelerden evden çıkma yasağı bulunmayan 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar yararlanabilecek. E devlet üzerinden oluşturulan formları doldurduktan sonra maske başvurularını tamamlayacaklar. Yapılan başvurulardan sonra maskeler PTT tarafından bildirilen adreslere teslim edilecek. Maskelerin dağıtımı ücretsiz olarak yapılacak. Bu uygulama korona virüs süresince e devlet üzerinden tekrarlanarak devam edecek.
BAŞVURU ŞAFRTLARI NELERDİR?
Devlet koronavirüs ile mücadele de maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldı. Peki, başvuru şartları nelerdir? Öncelikle 20-65 yaş aralığında olan kişilerin e devlete başvurması gerekmektedir. Bu yaş aralığında olmayanlar ücretsiz maskeden yararlanamayacaklar. Bu maskeleri alabilmek için devletin açıklamış olduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan kişilerin e devlet üzerinden hanedeki kişi sayılarının bildirilmesi ile yapılacaktır.
E DEVLET ÜZERİNDEN MASKE ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yaptıktan sonra gerekli adres bilgileri iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek maske başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra teslimatlar PTT tarafından bildirilen adreslere ücretsiz olarak yapılacaktır
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!