PTT şubesinde silahlı soygun

Bursa'da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki paraları alarak kaçtı.

Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarını kapüşonlu kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi.

Kasada bulunan 8 bin TL'yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.