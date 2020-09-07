İlk posta teşkilatı, Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da yani bilinen kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta dağıtım örgütüdür. 2013 yılının Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile birlikte Posta ve Telgraf Teşkilatı satılarak Anonim Şirketi haline gelmiştir. Resmi kurumlar ile iletişim işini yazışma şeklinde postanelerden yapmak zorunda olmamızdan dolayı vatandaşın sık sık PTT’ye işi düşmekle birlikte herkes PTT’nin çalışma saatlerini merak ederek araştırıyor. Peki, PTT saat kaçta açılıyor? PTT saat kaçta kapanıyor? İşte PTT 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

PTT Çalışma Saatleri Nedir?

PTT şubeleri hafta içi her sabah saat 08:30' dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13:30' dan 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder ve 17:30 kapanır.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde PTT Çalışma Saatleri Nedir?

PTT Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmamış ancak müşterilerini dışarıda sıra ile içeri alarak ve arada sosyal mesafe kuralı ile önlem aldılar.

PTT Öğle Saati Açık mı?

PTT’ ler personelin yemek ihtiyacını gidermek amacı ile öğlen saat 12:30 ile 13:30 saatleri arasında kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

PTT Hafta Sonu Açık mı?

Merkez PTT şubeleri haricindeki bütün şubeleri Cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir. Ancak cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Resmi Tatil Günleri Açık mı?

PTT merkez ve şubeleri dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

PTT İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Üst Yönetim Kurulu

PTT Genel Müdürlük: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA

PTT Genel Müdürlük Telefonu: 0312 509 50 00

PTT Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 312 309 59 13

PTT Çağrı Merkezi Numarası: 444 1 788

İnternet Adresi: https://www.ptt.gov.tr