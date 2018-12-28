PTT KPSS şartsız personel alımı için düğmeye bastı. PTT farklı kadro ve şehirlerde 1100 personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT personel alımına dair duyurular PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alıyor. Ancak KPSS şartsız 1100 personel alımı için henüz güncel bir duyuru oluşturulmadı. PTT personel alımı hangi kadrolara ve hangi şehirlerde olacak? İşte PTT personel alımına dair detaylar...

2019 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor.

Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

PTT NE KADAR PERONEL ALACAK?

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Konuya dair PTT'den resmi açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

PTT PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Kamu haklarından mahrum edilmemiş, sağlık problemi bulunmayan, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirebilecek olan, kamu zararına faaliyette ismi anılmamış olmak, terör örgütleriyle ilişiği bulunmamak, kamudaki bir görevinden disiplinsizlik ya da emre itaatsizlik gibi nedenlerden dolayı çıkarılmamış olan, kendisine verilecek görevleri yerine getirebilecek olan, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri ve muhakeme yeteneği gelişmiş, belirtilen diğer özel niteliklere uygun olmak, eğitim şartlarını taşımak şeklinde aktarılan şartlara uygun olan adaylar arasından PTT bünyesine KPSS şartsız memur alımları yapılacaktır.

PTTPAL PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay(İskenderun),Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak.

2018/1 PERSONEL ALIMI PSİKOMETRİK İNCELEME TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

PTT 2018/1 personel alımı yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı),Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylara Gazi Üniversitesi tarafından yapılan Psikometrik inceleme testi sonucu açıklandı.

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Psikometrik İnceleme testi sonuçlarına göre başarılı olan adayların adreslerine tebliğ yapılacak. Söz konusu tebliğ ile adaylara, atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için istenen belgelerle birlikte 15 gün içinde Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurmaları gerektiği bildirilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat etmeyenlere herhangi bir işlem yapılmayacak olup ayrıca tebliğ yapılmayacak.