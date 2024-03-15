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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf PTT'den 'Ara Güler' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT'den 'Ara Güler' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT, 2018 yılında yaşamını yitiren dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler konulu anma pulu ve ilk gün zarfı hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:46
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        PTT'den 'Ara Güler' konulu anma pulu
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        PTT AŞ'nin Ara Güler konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ara Güler konulu 2x20 lira bedelli (36x52 mm boyutunda) anma pulu ile buna ait 60 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde 2x20 lira bedelli seri numaralı blok pulların (58x58 mm ve 74x54 mm boyutunda) bulunduğu portföy 925 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerleri ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

        Söz konusu filateli ürünlerin satışıyla bugün Beyoğlu PTT Müdürlüğü/İstanbul adresinde "Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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        #Ara Güler
        #ptt
        #anma pulu
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