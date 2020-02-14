PSM Caz Festivali'ne devler geliyor

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul müziğe doyacak. Bu yıl 4. senesini kutlayan PSM Caz Festivali, 30 Nisan Uluslarası Caz Günü’nde, farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programıyla, müzikseverlerin karşısına çıkacak. 'Her müziğin caz festivali' mottosuyla düzenlenen festival 5 Temmuz'a kadar caz çatısı altında; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müzik türlerinde 80’i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak.
Müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeye çağıran uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali, bu yıl yüzde 30 oranında kadın sanatçıya yer verirken 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını artırarak, 50/50 cinsiyet dengesi sağlamayı hedefliyor.Steve Kuhn
Fesitivalin açılışını "Dünyanın en önemli caz piyanistleri" arasında anılan 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn yapacak.
Zorlu PSM’nin yanı sıra yan etkinliklerle şehrin farklı mekanlarında da caza alan açacak festivalin 70 güne varan programının öne çıkan isimleri arasında; İngiltere müzik tarihinin en başarılı gruplarından nitelendirilen efsanevi elektronik ikili Pet Shop Boys, 70'li yıllarda efsane haline gelen Rail Band ve Ambassadeurs gruplarıyla Batı Afrika'nın geleneksel şarkılarını tüm dünyaya sevdiren Salif Keita, keskin tuşesi ile füzyon cazın en önemli davulcuları arasında gösterilen Billy Cobham, caz çevreleri tarafından Ethio-Jazz türünün yaratıcısı olarak kabul edilen yaşayan müzik efsanesi Etiyopyalı Mulatu Astatke, birlikte hayata geçirdikleri projeleriyle techno müziğin efsane ismi Jeff Mills ve caz müziğin efsane ismi Tony Allen, 50 yıllık müzikal macerası boyunca caz, funk, r&b, hip-hop gibi pek çok janrın en önemli figürlerden biri olan Roy Ayers, ve Norveç’in en önde gelen caz/füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hoff’un grubu ile sahneyi paylaşacak 6 Grammy adaylığı bulunan ünlü caz gitaristi Mike Stern, Brit Pop müzik türünün öncüsü olarak kabul edilen, 90’lı yılların en başarılı İngiliz rock gruplarından Suede; Jethro Tull’u rock müzik tarihinde bir kilometre taşına dönüştüren grubunun kurucu solisti ve flüt ustası, Jethro Tull Prog Years projesiyle yaşayan efsane Ian Anderson, eklektik, elektro-akustik ses boyutunu maceraperest bir şekilde güçlendiren ve füzyon başlangıcından bu yana benzersiz bir caz sesi yaratan grup Yellowjackets, festival programındaki efsane gruplar arasında yer alıyor.
Bu yıl PSM’ye Münhasır bölümüyle bir ilki daha hayata geçirecek olan PSM Caz Festivali, sevilen yerli isimler ile festivale özel konserlere imza atmaya hazırlanıyor. Festivalin bu başlığında Erol Evgin Caz Söylüyor konserinde Erol Evgin, geçmişten günümüze seslendirdiği altın şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarını ve caz klasiklerini seslendirecek.
Kendine has tarzı ve şarkıları ile çok sevilen Kalben, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü’nde festivalde renk, din, dil, cinsiyet gibi aidiyet etiketlerini sıfırlayarak müzik, dans ve sevgiyle bir döneme damgasını vuran Beatles’ın ruhunu çağıracak.
Uzunca bir süredir kendi yapıtları dışında eserler seslendirmeyen Jehan Barbur, caz dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nat King Cole klasikleri ile bir müzik ziyafeti sunacak. Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Ömür Göksel, "Frank Sinatra 105 Yaşında"projesiyle, en güzel caz standartları ve Sinatra şarkılarından oluşan repertuarıyla festival kapsamında yer alacak.
maNga ve Tuluğ Tırpan’ın birlikte bestelediği ve ilk kez PSM Caz Festivali’nde bir senfoni orkestrasıyla birlikte seslendireceği Antroposenfoni, insan nesli olarak dünyayı nasıl ele geçirdiğimizi ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğimizi anlatan, yarattığımız ekolojik felaketi özetleyen bir buçuk saatlik görsel ve işitsel bir şov olarak festival izleyicileri ile buluşacak.
Türkiye’nin en önemli kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem’in birlikte onlarca şarkıya imza attığı gitarist ve besteci Cenk Erdoğan ile bir araya geldiği PSM Caz Festivali’nde;Cenk Erdoğan’ın albümlerinden yaylı orkestrasına göre düzenlenmiş parçalar ve Ceylan Ertem’in kendine has yorumuyla söylediği besteler dinleyicisiyle buluşacak.
Ülkemizin popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu ilk kez PSM Caz Festivali kapsamında “sazla caz”ı buluşturacaklar.
Alexandra Savior
PSM Caz Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da genç müzisyenlerin seslerini duyurmaları için Jazz it Up sahnesini gençlere açıyor. Dördüncü yılında daha çok genç sanatçıya ulaşmayı hedefleyerek genç sanatçıları PSM sahnesinde seyirciyle buluşturacak olan festivalde bu yıl Jazz it Up projesinde yer alacak genç sanatçılar açık çağrı ile de başvuruda bulunabilecekler. 2 Mart Pazartesi–10 Nisan Cuma günleri arasında başvuruların kabul edileceği açık çağrının detaylarına ilerleyen günlerde Zorlu PSM websitesinden ulaşılabilir.
EOB (Radiohead–Ed O’Brien)
Festival biletleri 17 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.
Program Detayları:
PSM Caz Festivali Açılış Konseri: Steve Kuhn Trio // 30 Nisan Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Alexis Ffrench – European Dreamland Tour// 02 Mayıs Cumartesi // touché
Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl'an Ertem // 05 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi
Piatango & Melis Sökmen // 05 Mayıs Salı // touché
Erdem Sökmen Quartet // 06 Mayıs Çarşamba // touché
Erol Evgin Caz Söylüyor // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Lambert / Ghostly Kisses // 07 Mayıs Perşembe // %100 Studio (Oturmalı)
Alice Sara Ott – Nightfall // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum SahnesiErol Evgin
These New Puritans // 09 Mayıs Cumartesi // %100 Studio
Salif Keita // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Selen Beytekin "A Tribute to Aretha Franklin" // 09 Mayıs Cumartesi // touché
Manga & Tuluğ Tırpan “Antroposenfoni” // 10 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi
Mulatu Astatke // 11 Mayıs Pazartesi // %100 Studio
Jethro Tull The Prog Years // 12 Mayıs Salı // Turkcell Sahnesi
Anouar Brahem –“The Astounding Eyes of Rita” // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Sazla Caz Buluşuyor - Şenay Lambaoğlu feat. İsmail Tunçbilek //13 Mayıs Çarşamba // touché
Liebman / Brecker / Copland Quintet featuring Drew Gress and Joey Baron // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi
Sefi Zisling// 14 Mayıs Perşembe // touché
Alexandra Savior // 15 Mayıs Cuma // %100 StudioFatoumata Diawara
Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills // 15 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Duygu Soylu “Lady Sings the Blues” // 15 Mayıs Cuma // touché
Sol Monk // 16 Mayıs Cumartesi // touché
Haley Reinhart // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Suede // 17 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Yellowjackets // 18 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Hauser // 20 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Temples // 20 Mayıs Çarşamba // %100 Studio
Bora Çeliker Quartet // 20 Mayıs Çarşamba // touché
Andy Timmons Band // 21 Mayıs Perşembe // %100 StudioJehan Barbur
Kovacs // 21 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Ozan Musluoğlu '35' // 21 Mayıs Perşembe // touché
Sarathy Korwar / black midi // 22 Mayıs Cuma // %100 Studio
Jehan Barbur Sings Nat King Cole // 22 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Jazz Sisters // 22 Mayıs Cuma // touché
Erdem Özkan Quartet // 27 Mayıs Çarşamba // touché
Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 28 Mayıs Perşembe // touché
Wishbone Ash // 28 Mayıs Perşembe // %100 Studio
Önder Focan 4tet feat Meltem Ege // 29 Mayıs Cuma // touché
Lisa Ekdahl // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Woodkid // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Esra Kayıkçı Band // 30 Mayıs Cumartesi // touchéRufus Wainwright
Rufus Wainwright // 02 Haziran Salı // Turkcell Sahnesi
Kavkaz Jazz Quartet // 02 Haziran Salı // touché
Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı Konseri // 03 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Şenay Ocak Quintet // 03 Haziran Çarşamba // touché
Dagamba #LudwigVanRammstein// 04 Haziran Perşembe // %100 Studio
Wayne Escoffery Quartet // 04 Haziran Perşembe // touché
Yael Naim // 04 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Hiromi // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi
Viken Arman Live Band // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)Tinariwen
Tinariwen // 05 Haziran Cuma // %100 Studio
Su İdil // 05 Haziran Cuma // touché
Jojo Mayer / Nerve // 06 Haziran Cumartesi // %100 Studio
Ferit Odman Quintet // 06 Haziran Cumartesi // touché
Renaud Garcia Fons & Dilek Türkan “Endülüste Raks” // 08 Haziran Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Roy Ayers // 09 Haziran Salı // %100 Studio
Peter Hook & The Light – ‘Unknown Pleasures’ & ‘Closer’ Set presented by %100 Music // 10 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Metronomy presented by %100 Music // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
JazzAntique // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Yavuz Akyazıcı Project // 11 Haziran Perşembe // touché
Korhan Futacı // 12 Haziran Cuma // touché
Çağrı Sertel 'multiverse' // 13 Haziran Cumartesi // touché
Nils Petter Molvaer Group // 14 Haziran Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi
Chromatics + Desire (Italians Do It Better Night) // 15 Haziran Pazartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)Mulatu Astatke
Fantastic Negrito // 16 Haziran Salı // %100 Studio
Hakan Başar Trio // 17 Haziran Çarşamba // touché
Parov Stelar // 18 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
Weyes Blood // 19 Haziran Cuma // %100 Studio
Tümer Uluçınar Quintet // 19 Haziran Cuma // touché
360 Derece: Islandman + Okay Temiz // 20 Haziran Cumartesi // %100 Studio (360 Derece)
Kerem Görsev Quartet "to Bill Evans" (with Philharmonie)// 20 Haziran Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Billy Cobham’s Culture Mix // 24 Haziran Çarşamba// Turkcell Sahnesi
Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü// 25 Haziran Perşembe // %100 Studio
Tord Gustavsen Trio/ Eivind Austad Trio with "Another Tribute to David Bowie” // 26 Haziran Cuma // Turkcell Platinum SahnesiJazzAntique
Angel Olsen // 29 Haziran Pazartesi // %100 Studio
Black Pumas // 30 Haziran Salı // %100 Studio
EOB // 01 Temmuz Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Jaga Jazzist // 02 Temmuz Perşembe // %100 Studio
Pet Shop Boys // 03 Temmuz Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Hybrid)
PSM Caz Festivali Kapanış Konseri: Tove Lo // 05 Temmuz Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)
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