Psikolojik test: Bu resimdeki hangi aile gerçek değil?
Aile ilişkilerimiz, kim olduğumuzu fazlasıyla şekillendirir. Tüm ilişkilerimizde ailemizden aldığımız temelleri yansıtırız; eğer bu konuda şanslı değilsek içten içe güvensiz ve şüpheci hissedebiliriz.
- 1
Hangisi gerçek bir aile değil? Cevabınızı seçtiyseniz analizlere geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
1 NUMARALI AİLE
Cevabınız 1 numaralı aile ise muhtemelen aile odaklı bir insan değilsiniz - en azından geleneksel anlamda. Arkadaşlarınıza gerçek aile gibi davranıyorsunuz ve onlara yardım etmek sizi mutlu ediyor. Her zaman herkesin hayatına iyi bir şeyler getirmek için çabalıyorsunuz. Belki de güçlü bir baba figürü olmadan büyüdünüz, bu yüzden tıpkı annenizin yaptığı gibi, size ihtiyacı olan insanların yanında olmak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz.
Bu aile en mutlu aile olmayabilir ama yine de gerçek bir ailedir. Anne açıkça çocuğuyla ilgileniyor, elini tutuyor ve onu umursamaz babadan koruyor. Başkalarının sizin gibi büyümesini istemiyorsun, bu yüzden sahte aile olarak bu aileyi seçtiniz.
- 3
2 NUMARALI AİLE
Cevabınız ikinci aile ise, kesinlikle aile odaklısınız; sizin için ailenizden daha önemli hiçbir şey yok. Güvene ve bağlılığa dayalı istikrarlı ve kalıcı ilişkiler kurmaya inanırsınız. Ailenizin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyarsınız, hatta bazen sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz anlamına geliyorsa kendi ihtiyaçlarınızı bile göz ardı edersiniz.
Muhtemelen resimdeki insanların aslında bir aileye benzemediğini fark etmişsinizdir. Yetişkinler çocuğa hiç dikkat etmiyor ve çocuk da ellerini tutmaya çalışmıyor; birlikte yürüyen bir grup yabancı olabilirler. Gerçek bir aile bireyi olarak sahte aileyi hemen fark edebildiniz.
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- 4
3 NUMARALI AİLE
Cevabınız 3 numaralı aile ise muhtemelen işlevsiz bir aileden geliyorsunuz. Travmatik çocukluğunuz nedeniyle insanlara güvenmekte zorluk çekiyorsunuz. Kaygılısınız ve başkalarıyla etkileşimde bulunmak sizin için çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Gelecekle ilgili sürekli endişe duyduğunuz için bazı şeyleri gereğinden fazla düşünme eğilimindesiniz.
Resimdeki insanlar sevgi dolu, mutlu bir aileye benziyor. Onlar gerçek bir aile. Yürürken anne-baba adeta kucaklaşıyor, baba da çocuğun elini tutuyor. İşlevsel olmayan bir ailede büyümek görüşlerinizi belirli bir şekilde şekillendirir ve sağlıklı ilişkilerden şüphe duymanıza neden olur. Böyle bir şeyin gerçekten var olduğuna inanmıyorsunuz bu yüzden sahte aile olarak bu aileyi seçtiniz.