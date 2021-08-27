Avrupa transfer borsası yanıyor... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, en büyük yıldızını kaybedebilir.

İngiltere'den Telegraph, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine onay veren PSG'nin Erling Haaland'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Transferin zor olduğu ancak PSG'nin Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile görüşmeleri sürdürerek bu dev hamleyi hayata geçirmek için çabaladığı aktarıldı.