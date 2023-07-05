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PSG'de Luis Enrique dönemi

Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Luis Enrique ile anlaştığını açıkladı.

Giriş: 05.07.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
PSG'de Luis Enrique dönemi
İHA

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Christophe Galtier’den boşalan teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Enrique’yi getirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin takımının yeni teknik direktörü olarak seçildiğini ve İspanyol menajerin iki yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız” ifadeleri kullanıldı.
56 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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