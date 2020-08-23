PSG - Bayern Münih maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dananın kuyruğu kopuyor, kupa sahibini buluyor. Tarihinde ilk kez Devler Ligi finaline ulaşan PSG başarısını kupayla taçlandırmak isterken Bayern Münih ise 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmanın peşinde. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanıyor.

PSG - BAYERN MÜNİH

SAAT: 22.00

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Luz

YAYIN: beIN Sports Haber ve beIN SPORTS 1

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PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Mbappé, Di Maria, Neymar

TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel

BAYERNMÜNİH: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

TEKNİKDİREKTÖR: Hansi Flick

Paris Saint-Germain (PSG),final yolunda yalnızca bir mağlubiyet aldı. Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi İtalya'nın Atalanta takımı oldu.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduğu iki golle eleyen PSG, 25 yıl sonra ilk kez yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen PSG, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

MBAPPE VE ICARDI'DEN 10 GOL

Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.

Mbappe ve Icardi, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 5'er kez havalandırırken, Brezilyalı yıldız Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria üçer golle takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

110 MAÇ SONRA GELEN FİNAL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselmeyi başardı.

PSG, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal'ın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.

FİNALE ULAŞAN 5. FRANSIZ TEMSİLCİ

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. Fransız takımı olacak.

En son 2003-2004 sezonunda Monaco'nun final oynadığı Kupa 1'de daha önce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final görmüştü.

Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAYERN 6. KUPANIN PEŞİNDE

Bayern Münih, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

Bayern Münih, grup aşamasından katıldığı kupada B Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İngiltere'nin Tottenham ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarıyla mücadele etti ve çok farklı galibiyetlere imza attı.

Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdıran Bavyera ekibi, deplasmanda çıktığı grup maçlarında Tottenham'ı 7-2, Kızılyıldız'ı ise 6-0 mağlup ederek gücünü gösterdi.

RAKİP TANIMADILAR!

Son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea takımıyla eşleşen Bavyera temsilcisi, rakibini Stamford Bridge Stadı'nda 3-0, Allianz Arena'da ise 4-1 mağlup ederek zorlanmadan son 8 takım arasına kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çeyrek finalden itibaren maçların Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynandığı organizasyonda Bayern Münih, eşleştiği turnuvanın favorilerinden Barcelona'yı 8-2 yenerek rakibine tarihi bir hezimet yaşattı.

Bu sonuçla Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Yarı finalde bu kez Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşan Bayern Münih, rakibini 3-0'lık skorla geçerek finalde bir başka Fransa ekibi PSG ile karşılaşmaya hak kazandı.

İSTATİSTİKLERDE BAYERN ZİRVEDE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar 42 gole imza atan Bayern Münih, en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Bavyera ekibi, bu sezon, en çok gol pozisyonuna giren (230),şutları rakip kaleyi bulan (99),maç başı gol ortalaması olan (4,2),isabetli pas veren (5943) ve korner atan (86) takım sıralamalarında da zirvenin sahibi konumunda.

LEWANDOWSKI'NİN GÖZÜ REKORDA

Almanya temsilcisinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Robert Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Ligi 34 golle krallık yarışında zirvede tamamlayan Polonyalı santrfor, başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü ve 10 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

Turnuvada gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Lewandowski, final maçında 2 kez daha ağları sarsması halinde 17 golle Cristiano Ronaldo'nun elinde tuttuğu "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale edecek.

Bu sezon Kupa 1'in gol krallığı yarışında rakipsiz kalan Lewandowski'nin en yakın rakibi konumunda, turnuvaya son 16 turunda veda eden Borussia Dortmund'da forma giyen 10 gollü Norveçli santrfor Erling Braut Haaland yer alıyor.

Yarı finalde Olympique Lyon filelerini iki kez havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde 9 gole ulaşan Bayern Münihli Serge Gnabry de krallık yarışında 3. sırada bulunuyor.

Kupada 4 golle Thomas Müller, 3'er gollü Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Ivan Perisic, 2 kez ağları sarsan Joshua Kimmich ve Kingsley Coman ile 1 gole imza atan Leon Goretzka takımın diğer skorerleri oldu.

PSG, BAYERN MÜNİH'E KARŞI ÜSTÜN

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ FRANSIZ-ALMAN FİNALİ

PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı.

PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı oldu.

Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.