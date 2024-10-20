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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 4 - RC Strasbourg: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 4 - RC Strasbourg: 2 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, evinde RC Strasbourg'u 4-2 mağlup etti. Senny Mayulu, Marco Asensio, Bradley Barcola ve Kang-in Lee'nin golleriyle farklı kazanan PSG, puanını 20'ye yükseltti. RC Strasbourg ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:51
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        PSG, evinde rahat kazandı!
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        Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG ile RC Strasbourg karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla PSG oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Senny Mayulu, 47. dakikada Marco Asensio, 66. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada Kang-In Lee kaydetti. Strasbourg'un golleri 58. dakikada Sekou Mara, 90+2. dakikada Pape Diong'dan geldi.

        Luis Enrique'nin öğrencileri ligde 6. galibiyetini aldı. Strasbourg ise üst üste ikinci kez puan kaybetti.

        Bu sonuçla 20 puana yükselen PSG, liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında PSG, Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise Nantes'i ağırlayacak.

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