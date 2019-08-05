Propaganda sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı propaganda mı, propoganda mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROPAGANDA TDK İMLA

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, propaganda şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "propoganda" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "propaganda"dır.