Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı

AA

İyonosferik ve atmosferik fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Umran İnan, 2019 yılında, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) adını taşıyan “Mustafa Ödülü”ne layık görülmüştü.

Prof. Dr. Umran İnan’a bu ödül, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle takdim edilmişti. Mustafa Ödülü çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran’daki Pardis Teknoloji Parkı’nda sergileniyor. 2019 yılında üçüncüsü düzenlenen Mustafa Ödülü’nü almaya layık görülen Prof. Dr. Umran İnan’ın, İranlı heykeltıraş Musa Abdi tarafından yapılan büstü de Pardis Teknoloji Parkı’nda yerini aldı.

Prof. Dr. Umran İnan, 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu ödülün sahibi olmuştu. Prof. Dr. İnan, “İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımlarıyla üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödüle layık görülmüştü.

Mustafa Ödülleri kapsamında, 2019 yılında ödüle layık görülen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin (Mainz Üniversitesi, Almanya),Prof. Ali Khademhosseini (Kalifoniya Üniversitesi, Los Angeles ABD),Prof. Hossein Baharvand (Royan Enstitüsü, İran),Dr. Mohammad Abdolahad’ın (Tahran Üniversitesi, İran) da büstleri törenle açıldı.