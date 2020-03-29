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Koronavirüse yakalanan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisinin yanı sıra eşine ve 22 yaşındaki oğluna da koronavirüs teşhisi konulduğunu çektiği bir videoyla anlattı.

EŞİ VE OĞLUNDA DA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

13 Martta yüksek ateş, üşüme ve titreme şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu açıklayan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, 18 Mart'ta testinin pozitif çıktığını ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını çektiği bir videoyla duyurmuştu. Prof. Dr. Feyiz, eşine ve oğluna da koronavirüs teşhisi konulduğunu vurgulamıştı. Eşinin hastanede olduğunu, oğlunun ise bir başka evde karantinada olduğunu kaydeden Prof. Dr. Feyiz, yaşadıklarını anlattığı videosunda insanlara 'evde kalın' çağrısı yapmıştı.

Feyiz videosunda, "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın" ifadelerini kullanmıştı.

EŞİ DE TABURCU EDİLDİ

Habertürk'ten Oylum Talu'nun Burası Haftasonu programına telefon bağlantısıyla katılan Prof. Dr. Feyiz, eşinin hastaneden çıktığı haberini verdi.

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