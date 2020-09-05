Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, polislere açtığı ateş nedeniyle tekrar gündem oldu. Ankara'da oturduğu evin balkonundan etrafa rastgele ateş açan Türkiye'nin tanınmış cerrahlardan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ gözaltına alındı. Peki Prof. Dr. Semih Aydıntuğ kimdir? İşte hayatı...

PROF. DR. SEMİH AYDINTUĞ KİMDİR?

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ; kanser, genel cerrahi ve meme cerrahisi alanlarında faaliyet göstermektedir. Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Uğur Mumcu Caddesi, No: 34/4 Gaziosmanpaşa adresinde kendi muayenehanesinde hizmet veren Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Eylül 2020'de Ankara Çankaya'daki evinde rastgele ateş etmesiyle gündeme gelmiştir. Sağa sola ateş eden ünlü cerrah, polise teslim olmamış ve polis aracına da onlarca kez ateş etmiştir. 7 saat süren teslim olan Aydıntuğ, koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu dile getirmiştir.

Semih Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ, 2008 yılında annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'un boğazını keserek öldürmüştü.

Halen cezaevinde tutuklu bulunan Başak Aydıntuğ, hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi.