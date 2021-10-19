Prof. Dr. Şahin'den çok önemli 3. doz açıklaması!

HABERTURK.COM

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Yunan basınına konuştu. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin, "Üçüncü doz aşı, hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şahin, ikinci dozun ağır hastalıklara karşı koruma sağladığını söyledi.

Antikorun zamanla azaldığını ve üçüncü dozun antikor seviyesini yükselteceğini belirtti ve üçüncü doz aşı olmadan hastalığın bulaşmasının devam edeceğini kaydetti.

"BU BİZİM YENİ NORMALİMİZ OLACAK"

Şahin ve Türeci çiftine salgının ne zaman biteceği de soruldu. Bunun üzerine Türeci, "Bir süre daha virüsle yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız. Virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, BioNTech/Pfizer gelecek yıl aşı satışlarını ikiye katlayacak ve 54 buçuk milyar dolar değerinde satış yapacak.