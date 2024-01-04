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Deprem ülkesi Japonya'da, 1 Ocak sabahı, kamu yayın kuruluşu NHK, ülkenin kuzeydoğusunda 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ardından 7.4 olarak güncellendi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

7.4'LÜK DEPREMDE CAN KAYBI: 78'E ÇIKTI AA'da yer alan habere göre Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibariyle (08.00) 78'e yükseldi. Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Japonya mesajı paylaştı. İşte Görür'ün o mesajı... REKLAM

"DEPREM KENTİNDE HAYAT KESİNTİYE UĞRAMADI" "Arkadaşlar biraz dertleşelim. Buna ihtiyaç var. Biliyorsunuz istesek de istemesek de ülkemizin birçok yerinde depremler oluyor. Yıkılıyoruz, canlarımızı kaybediyoruz. Japonya’da olan 7.6 depremini gördünüz. Şu ana kadar 60 kişi öldü. Deprem kentinde normal yaşam büyük ölçüde kesintiye uğramadı.

"GÜNEYDOĞU'DA AYNI DEPREM BİNLERCE CAN ALDI" Aynı büyüklükte bir deprem bizde, Güneydoğu'da binlerce can aldı. Neden diye hiç düşündünüz mü? Japonya'da kentler çoğunlukla deprem dirençli. Yerleşim alanlarını deprem dirençli yapıyorlar ve depremi minimum kayıp ve hasarla atlatıyorlar.

"BİR KAMPANYA BAŞLATALIM" Bizim için de tek çıkar yol o. Onun için deprem dirençli bir kampanya başlatalım. Sağolsunlar hemen hemen her partiden belediye başkanı adaylar ve aday adayları bu kampanyaya destek veren yazılar yazdılar. REKLAM

"ETİK DEĞERLERLE KENETLENELİM" Ben de teşvik etmek için hesabımdan yayınladım. Bazı izleyicilerim onlar hakkında neler neler söylediler. Arkadaşlar, kendimize gelelim. Niyet okumayalım. İster öyle ister böyle gelin etik değerler çerçevesinde kenetlenelim.

"BUNA HALKIMIZI İNANDIRALIM" Bu ülkede, deprem dirençli kentler oluşturmanın mümkün olduğuna halkımızı inandıralım. Depremde insanımız ölmesin diyelim. Bizi yönetmeye talip olan tüm partilerden deprem dirençli kentler talep edelim. Bunun için milletimizden gözetim ve denetim görevini yerine getirsin isteyelim.

"BU SORUNU ÇÖZEMEYİZ" Bu görevi de mülkün sahibi olarak yerine getirmesini isteyelim. Başka türlü bu sorunu çözemeyiz." Arkadaşlar biraz dertleşelim. Buna ihtiyaç var. Biliyorsunuz istesek de istemesek de ülkemizin birçok yerinde depremler oluyor. Yıkılyoruz, canlarımızı kaybediyoruz. Dün Japonya’da olan 7,6 depremini gördünüz. Şu ana kadar 60 kişi öldü. Deprem kentinde normal yaşam büyük ölçüde.. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 3, 2024