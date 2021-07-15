Dünyanın en prestijli bilim akademisine seçildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. M. Remzi Sanver, dünyanın en prestijli bilim akademilerinden Avrupa Akademisi’ne seçildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Prof. Dr. M. Remzi Sanver'i Twitter hesabından tebrik etti.
Elmas, "Bilim dünyasının en saygın kurumlarından Avrupa Akademisi üyeliğine seçilen yönetim kurulu sözcümüz Sayın Remzi Sanver, sadece Galatasaray adına değil, ülkemiz namına da büyük gururumuzdur. Başarılarının devamını diler, tebrik ederim" dedi.
Burak Elmas'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. M. Remzi Sanver, şunları söyledi: "Değerli Başkanım, iltifatınıza müteşekkirim. Daha güzel bir dünya için vermeye çalıştığım mücadelenin en anlamlı safhalarından biri sizinle yolculuğumdur. Galatasarayımızın ışığını Türkiyemize ve insanlığa yayma çabamız o kadar heyecan verici ki."
AVRUPA AKADEMİSİ NEDİR?
Avrupa Akademisi, 1988'de kurulan ve akademi olarak hareket eden bir Avrupa sivil toplum kuruluşudur. Üyeler, toplu olarak öğrenmeyi, eğitimi ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlayan bilim insanları ve akademisyenlerden oluşur. Avrupa Akademisi, 1988 yılında, fen bilimleri ve teknoloji, biyoloji bilimi ve tıp, matematik, edebiyat ve beşeri bilimler, sosyal ve bilişsel bilimler, ekonomi ve hukuktan önde gelen uzmanları içeren 4.500'den fazla üyeyle kuruldu.
PROF. DR. M. REMZİ SANVER KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, Türk ekonomi profesörü ve Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsüdür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olan Sanver, 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür. Hâlihazırda, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır.
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