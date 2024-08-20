Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında ve neden öldü?

NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi. Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.