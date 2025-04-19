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        Haberler Gündem Politika Prof. Aydın Ayaydın, Muğla'nın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti | Son dakika haberleri

        Prof. Aydın Ayaydın, Muğla'nın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

        Prof. Dr. Aydın Ayaydın, belediye başkanı adayı olduğu Muğla'nın sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:45
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        Prof. Ayaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
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        Önceki dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Haliç Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı makamında ziyaret etti. Ayaydın, görüşmede Muğla'nın öncelikli sorunlarını aktardığını belirtti.

        Sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili açıklama yapan Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek, Muğla'mızın öncelikli sorunları hakkında kendilerine bilgi sunma fırsatı buldum. Başta sağlık olmak üzere tarım, ulaştırma (karayolları), gençlik ve spor ile turizm alanlarında ilimizdeki yapısal ihtiyaçları kendilerine arz ettim" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayaydın, "Cumhurbaşkanımızın 'Muğla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ülkemizin gözbebeğidir' sözleri, ilimize verdikleri önemin en güçlü göstergesidir. Cumhurbaşkanımıza kabulleri için bir kez daha şükranlarımı arz ediyor, Cumhurbaşkanımızın Muğla'mıza sevgi ve selamlarını iletmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam günlük programının bitiminde, Haliç Kongre merkezine geçip bir süre çalıştı. Ak Oarti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof.Dr.Aydın Ayaydın kabul ederek bşr süre Muğla nın sorunlarını görüştü.

        Prof Dr Aydın Ayaydın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu.

        cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek, Muğla’mızın öncelikli sorunları hakkında kendilerine bilgi sunma fırsatı buldum. Başta sağlık olmak üzere; tarım, ulaştırma (karayolları), gençlik ve spor ile turizm alanlarında ilimizde yaşanan yapısal ihtiyaçları kendilerine arz ettim.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın, Muğla’nın meselelerine gösterdiği hassasiyet ve “Muğla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ülkemizin gözbebeğidir” sözleri, ilimize verdikleri önemin en güçlü göstergesidir.

        Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulleri için bir kez daha şükranlarımı arz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın Muğlamıza sevgi ve selamlarını iletmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

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