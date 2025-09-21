Habertürk
        Haberler Dünyadan Priscilla Presley kızı Lisa Marie ile Michael Jackson'ın evliliğini ve cinsel hayatını anlattı - magazin haberleri

        Priscilla Presley kızı Lisa Marie ile Michael Jackson'ın evliliğini ve cinsel hayatını anlattı

        Priscilla Presley, yeni anı kitabında, herkes gibi kendisinin de şüphelendiğini, ancak kızı Lisa Marie ile Michael Jackson'ın evliliğinde cinsel ilişki olduğunu yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:31
        "Aralarında cinsellik varmış"
        Priscilla Presley, iki yıl önce hayatını kaybeden kızı Lisa Marie Presley'nin 'Popun Kralı' Michael Jackson ile kısa süren evliliği ve cinsel hayatları hakkında konuştu.

        Priscilla Presley, kızına yaklaşık 30 yıl önce, yani Jackson ile ayrılmalarından önce, pop şarkıcısıyla olan ilişkisiyle ilgili söylentileri sorduğunu söyledi.

        Elvis Presley'nin eski eşi olan Priscilla Presley, yeni anı kitabı 'Softly, As I Leave You: Life After Elvis'te, 2023'te 54 yaşında vefat eden kızının 1990'larda pop şarkıcısıyla evlendiğini söylemesinden pek de memnun olmadığını itiraf etti.

        Priscilla Presley
        Priscilla Presley

        "Evlilik beni dehşete düşürdü" diyen Presley, kitabında, "Ona fiziksel bir ilişkileri olup olmadığını sordum. Pek çok insan gibi ben de emin değildim" diye yazdı. Presley, kızından "evet" yanıtı aldığını ekledi.

        1967'den 1973'e kadar Elvis Presley ile evli kalan Priscilla Presley, Michael Jackson'dan etkilenmediğini ve kızıyla romantik bir ilişki yaşama niyetini sorguladığını da itiraf etti.

        Pop ikonunun Lisa Marie ile ilişkisinin aile soyadlarından kaynaklandığına inandığını söyleyen Priscilla Presley, "Michael'ın Lisa Marie ile değil, Presley hanedanıyla evlendiğini içten içe biliyordum" diye yazdı.

        Lisa Marie Presley - Michael Jackson
        Lisa Marie Presley - Michael Jackson

        Priscilla Presley, çocuk taciziyle suçlandıktan sonra Jackson'ın o dönemde 'iyi bir tanıtım' aradığını iddia etmişti, ancak bu iddiayı ünlü popçu şiddetle reddetmişti.

        Kızının Michael Jackson'ın masum olduğuna inandığını söyleyen Priscilla Presley, pop yıldızının çocuk istismarı skandalı sırasında Lisa Marie ile iletişime geçmeye başladığını da iddia etti. "Michael manipülatif bir adamdı ve sanırım Lisa Marie farkına varmadan çok önce Michael ona göz koymuştu" diyen Priscilla Presley, "Yaydığı çocuksu masumiyet, toplum önündeki maskesinin bir parçasıydı" diye ekledi.

        Eski damadıyla ilişkisinin "tuhaf" olduğunu söyleyen Priscilla Presley, Jackson'ın aile toplantılarında yetişkinler yerine çocuklarla vakit geçirmeyi tercih ederek sürekli kendisinden kaçmaya çalıştığını iddia etti. Priscilla Presley ayrıca, Lisa Marie'nin bir keresinde Michael Jackson'ın çocuk sahibi olmak istediğini söylediğini, ancak kendisinin, kızına beklemesi için yalvardığını da sözlerine ekledi.

        İki yıllık evliliğin ardından Lisa Marie boşanma davası açtı. Priscilla Presley, bu karar sonrası rahatladığını söyledi ve ekledi: Elvis'in rahat bir nefes aldığını neredeyse duyabiliyordum.

        Elvis Presley - Priscilla Presley - Lisa Marie Presley
        Elvis Presley - Priscilla Presley - Lisa Marie Presley
        Lisa Marie daha önce, kızı Riley Keough tarafından derlenen ve Ekim 2024'te yayınlanan kasetlerden hazırlanan anı kitabında, pop yıldızıyla flörte başladıklarında Jackson'ın, kendisine bakire olduğunu söylediğini iddia etmişti.

        Lisa Marie, ölümünden sonra yayınlanan anı kitabında, "Çok korkmuştum çünkü yanlış bir hareket yapmak istemiyordum. Beni ilk öpmeye karar verdiğinde, sadece öptü. Her şeyi o başlatıyordu" demişti.

        Lisa Marie ayrıca şunları yazmıştı: Fiziksel şeyler olmaya başladı ve bu beni şoke etti. Evlenene kadar hiçbir şey yapmayacağımızı düşünmüştüm ama o, 'Beklemeyeceğim!' dedi.

        Michael Jackson, Lisa Marie'den ayrıldıktan sonra Debbie Rowe ile evlendi ve iki çocuğu oldu. Oğlu Prince şu anda 28 yaşında, kızı Paris ise 27 yaşında. Pop yıldızı ayrıca taşıyıcı anne aracılığıyla, eskiden Blanket olarak bilinen ve şu anda 23 yaşında olan oğlu Bigi'yi kucağına aldı.

        Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşındayken aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybetti.

        Lisa Marie Presley de ilk eşi Danny Keough'dan Riley Keough adında bir kız ve Ben adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ben, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar sonucu hayatını kaybetti.

        #Priscilla Presley
        #Lisa Marie Presley
        #Michael Jackson
        #evlilik
        #cinsel hayat

