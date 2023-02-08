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'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. Ancak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yapım şirketi, filmin gösterimine ara verildiğini duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı
'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı
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Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in müzik sektöründe yola çıkışlarının hikâyesinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' 3 Şubat tarihinde izleyici ile buluşmuştu. Ancak film, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası vizyonuna ara verdi.

"YÜREĞİMİZDE ACI VARKEN FİLMİMİZİN GÖSTERİMİNE DEVAM ETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Yapım şirketi Boyut Film tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran 'Prestij Meselesi' filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye vatandaşlar seferber oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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