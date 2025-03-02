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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ve Prens William mutfakta hamur açtı - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton ve Prens William mutfakta hamur açtı

        Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:55
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        • 1

          Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde Galler'deki bir topluluğa yaptıkları ziyaret sırasında mutfakta çalıştı.

          Geçen yıl şiddetli sel felaketine uğrayan bir Galler kasabası olan Pontypridd'e giden kraliyet çifti, mutfakta geleneksel Galler keki yapmayı denedi.

        • 2

          Kraliyet çifti, önlüklerini taktı, kollarını sıvayarak ellerine oklavalarını aldı.

        • 3

          Çiftin Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafta, prens ile prensesin gülerken verdiği pozun altına; "Gal keki isteyen var mı?" notu düşüldü.

        • 4

          Kraliyet ailesi, tatlı ikramlarını hazırladıktan sonra kalabalığın içindeki çocuklara ikram etti.

        • 5

          Prens William için bu, halka ilk kez yemek servisi yapışı değildi. 2023'te, Londra'daki bir yemek kamyonunda hamburger dağıtan kişi olarak ortaya çıkarak müşterileri şoke etmişti.

        • 6

          Prens William ile Prenses Kate, mutfak işini bitirdikten sonra kasaba pazarını da ziyaret ederek işletme sahipleri ve sokakları dolduran kalabalıkla buluştu.

        • 7

          Galler gezisi, geçen yıl kanser tedavisi görmek üzere kamu görevlerinden ayrılan Prenses Kate için kraliyet görevlerine dönüş sonrası yaptığı renkli ziyaretlerden biri oldu.

        • 8

          Prenses Kate Middleton’a geçen yıl ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Prenses, 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamıştı.

          Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Prenses, 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamıştı.

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