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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı - Magazin haberleri

        Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı

        1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın 1985'te giydiği elbise rekor fiyata satıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:40
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        • 1

          1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, bir zamanlar "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" olarak anılıyordu.

        • 2

          Zarafeti, yardımseverliği ve halka yakın duruşuyla tüm dünyada tanınan, ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada satışa çıktı.

        • 3

          Eski Galler Prensesi Diana'nın 1985'te giydiği gece elbisesi Los Angeles merkezli müzayede evi Julien's Auctions tarafından açık artırmada alıcı buldu.

        • 4

          Prenses Diana'nın ilk kez 1985'te Floransa'da giydiği elbise 1 milyon 148 bin dolara (33 milyon 395 bin 320 TL) satıldı.

          Tasarımcı Jacques Azagury imzalı siyah-mavi gece elbisesi, beklenen fiyatın 11 katına satıldı.

        • 5

          EN PAHALI ELBİSE REKORU

          Müzayede evi, elbisenin açık artırmada satılan en pahalı Prenses Diana'ya ait elbise olduğunu belirtti.

        • 6

          KAZAĞI DA SATILMIŞTI

          Öte yandan, geçtiğimiz eylül ayında Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 1.14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı bulmuştu. Tekliflerin çevrim içi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı ancak 15 dakika içinde 44 teklifin yapıldığı bildirildi.

          Fotoğraflar: AP, Mega

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