Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı

Prenses Diana'nın ilk kez 1985'te Floransa'da giydiği elbise 1 milyon 148 bin dolara (33 milyon 395 bin 320 TL) satıldı.

Tasarımcı Jacques Azagury imzalı siyah-mavi gece elbisesi, beklenen fiyatın 11 katına satıldı.