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        Haberler Dünyadan Prense Kate Middleton Wimbledon'a katılamazsa yerini kim alacak?

        Prense Kate Middleton Wimbledon'a katılamazsa yerini alacak isim belli oldu

        Kanser tedavisi nedeniyle gözlerden uzak duran Prenses Kate Middleton'ın 14 Temmuz'da sona erecek olan Wimbledon tenis turnuvasına katılıp katılamayacağı merak konusu. Katılamaması halinde yerini alacak kraliyet üyesinin adı belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:43
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        • 1

          Kanser tedavisi gördüğü için uzun zamandır kameralardan uzak duran Prenses Kate Middleton, ilk kez haziran ayında 'Trooping the Colour' adlı askeri törende halkın karşısına çıkmıştı. Ardından yeniden sessizliğe bürünen Prenses'in bir sonraki ortaya çıkışı merakla bekleniyor.

          Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'a ev sahipliği yapan All England Club'ın patronu ünvanını elinde bulunduran Galler Prensesi'nin 14 Temmuz'da sona erecek Wimbledon turnuvasına katılarak kupa sunumu yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

        • 2

          All England Club'ın başkanı Debbie Jevans, Telegraph'a verdiği demeçte, "Galler Prensesi'nin kulübün patronu olarak kupaları sunabileceğinden umutluyuz, ancak onun sağlığı ve iyileşmesi önceliktir. Tek söylediğimiz, onunla çalışacağımız ve ona mümkün olduğunca fazla esneklik sağlayacağımız" ifadesini kullandı.

        • 3

          42 yaşındaki Kate Middleton, bu yılın başlarında kanser teşhisi konulduğundan bu yana önleyici kemoterapi gördüğü için gözlerden uzak kaldı.

          Daha önce Prenses Kate'in Wimbledon'da kupaları sunamaması durumunda yerini kimin alabileceği bilinmiyordu ancak başka bir kraliyet üyesinin onun yerini almaya hazır olduğu konuşuluyor.

        • 4

          Telegraph'a göre, 'gayri resmi' tartışmalar, Prenses Kate'in bu yıl Wimbledon'a katılamaması durumunda Gloucester Düşesi Birgitte'in yerine geçebileceği şeklinde. İngiliz kraliyet ailesinin Danimarka doğumlu bir üyesi olan ve George V'in torunu Gloucester Dükü Prens Richard ile evli olan 78 yaşındaki Gloucester Düşesi, aynı zamanda bir tenis tutkunu. 25 yıldır Lawn Tenis Birliği'nin onursal başkanlığını yürütüyor.

        • 5

          Bu arada İngiliz Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Prens William'ın, EURO 2024'te yarı finale kalan İngiltere'yi desteklemek için hâlâ Almanya'da olduğu düşünülüyor.

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