Prens 3. sezon tarihi: Prens yeni sezon ne zaman başlıyor?
Prens dizisi, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı yapımdan paylaşılan ilk sahne, sosyal medyada gündeme gelirken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da izleyiciler arasında merak konusu oldu. İşte Prens dizisi yeni sezonu hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Prens, üçüncü sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon için yayınlanan ilk sahne gündeme gelirken, dizinin oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesi bir kez daha dikkat çekti. Gözler şimdi dizinin yayın tarihine çevrildi. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...
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PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?
Henüz resmi olarak net tarih paylaşılmasa da 3. sezonun 2025’in ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Platformun önümüzdeki günlerde kesin yayın takvimini açıklaması bekleniyor.
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PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?
Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.
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PRENS DİZİSİ OYUNCULARI
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Aslı Tandoğan
Serdar Orçin
Çağdaş Onur Öztürk
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Kerem Özdoğan
Derya Pınar Ak
Bahadır Vatanoğlu
Onur Özaydın
Çağlar Ertuğrul