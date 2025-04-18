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        Haberler Dünyadan Prens William ve Prenses Kate Middleton Paskalya'da kraliyet ailesine katılmayacak - magazin haberleri

        Prens William ve Prenses Kate Middleton Paskalya'da kraliyet ailesine katılmayacak

        Prens William ve Prenses Kate Middleton, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle es geçtikleri Paskalya Ayini'ne bu yıl da katılmama kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:22
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        Prens William ve Prenses Kate Middleton, geçmiş yılların aksine bu yıl evlerinde sessiz bir Paskalya kutlaması yapacak. Kraliyet çiftinin çocukları Prens George (11), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis (6) ile birlikte pazar günü kraliyet ailesinin geleneksel kilise kutlamasına katılmayacağı açıklandı. Bunun yerine ailece Norfolk'taki kır evinde kalacakları belirtildi.

        Kral Charles, Kraliçe Camilla ve İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri Windsor Sarayı'ndaki Paskalya Ayini'nde bir araya gelecek.

        Bu, William ve Kate çiftinin ailesiyle birlikte kraliyetin Paskalya kutlamasına katılmayacağı ikinci yıl olacak. Geçen yıl, Kate Middleton'ın kansere yakalandığını açıklamasından birkaç hafta sonrasına denk gelen Paskalya'da da bulunmamışlardı. Aile, en son 2023'teki Paskalya Ayini'ne katılmıştı.

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        Mart ayında açıklama yapan Middleton, 17 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatı sırasında kanser olduğunun bilinmediğini belirtmiş, “Ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim önleyici bir kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım” demişti.

        Prenses Kate, geçen yıl eylül ayında da kemoterapisinin sona erdiğini açıklamış, "Son dokuz ay aile olarak bizim için inanılmaz derecede zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" ifadesini kullanmıştı.Prenses, ocak ayında da iyileşme sürecine girdiğini ilk kez paylaşmış, “Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale alışmak zaman alıyor. Ancak önümüzdeki yılın dolu dolu geçmesini dört gözle bekliyorum" demişti.

        Tedavi sonrası kraliyet görevlerine devam eden Prenses Kate, bugüne dek pek çok etkinliğe katılmış olsa da Paskalya'yı ailesiyle evde geçirmeyi tercih etti.

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        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
        #kraliyet
        #Paskalya

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