Prens William önemli Brezilya seyahatine eşi Kate Middleton olmadan çıkacak

Prens William, Brezilya'da önemli bir kraliyet gezisine çıkıyor. 43 yaşındaki Galler Prensi, 5 Kasım'da Rio de Janeiro'da Earthshot Ödülleri töreni için tek başına seyahat edecek.

Earthshot Ödülü, çevreciliğe katkılarından dolayı her yıl, 5 kişiye verilen küresel bir çevre ödülü. Çevreci çalışmalar yapan Prens William ve ödül konseyi, yaklaşık 1,3 milyon dolar ödülün dağıtılacağı 5 kazananı açıklayacak.

Bu yılki ödül konseyinde Brezilyalı ünlü model Gisele Bündchen, TV yayıncısı ve çevreci David Attenborough, dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett de yer alıyor.

Rio'daki ödül töreninin ardından Prens William, 6 Kasım'da Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenecek BM İklim Konferansı'na katılacak. Ancak William, tüm bu etkinliklerde yalnız başına olacak. Eşi Prenses Kate Middleton ona eşlik etmeyecek. Çünkü Prenses Kate, çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte evde kalacak.

Galler Prensesi, Ekim 2021'de Londra'da düzenlenen, Aralık 2022'de Boston'da yapılan Earthshot Ödülleri'ne katılmıştı.

Ancak Prenses Kate, Singapur'daki 2023 Earthshot Ödülü törenlerine Prens William ile birlikte katılmamıştı. Çünkü oğlu Prens George'un o hafta sınavları vardı ve Kate Middleton onu desteklemek için evde kalmıştı. 2024'te ise Galler Prensesi, kanser teşhisi ve tedavisi nedeniyle yılın büyük bir bölümünü gözlerden uzak geçirmiş ve Güney Afrika'daki törene de katılamamıştı.

Prenses Kate, bu yıl da Lambrook Okulu'na giden çocuklarına bakmaya odaklanacağı için eşi Prens William'ın Brezilya gezisine katılmayacak. Galler Prensi ve Prensesi ayrıca, önümüzdeki haftalarda Windsor'daki Adelaide Kır Evi'nden Forest Lodge adlı yeni eve taşınacak. Prenses Kate'in dört yatak odalı evden Windsor Great Park arazisindeki sekiz yatak odalı eve taşınma hazırlıkları yaptığı öğrenildi.