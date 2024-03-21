Prens William ile ilişkisi olduğu söylenen Rose Hanbury sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

Prens William ile ilişkisi olduğu söylenen Rose Hanbury sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

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Prenses Kate Middleton ile Prens William'ın arasına girdiği ve 'Öteki kadın' olduğu iddia edilen Rose Hanbury sessizliğini bozdu. Söylentiler, Prenses Kate'in ameliyatından sonra uzun süre gözlerden uzak kalmasını, eşi Prens William'ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkilendiriyordu.

Çiftin ayrıldığı dedikodularını, Kate Middleton ile Prenses Diana'nın aynı kaderi paylaştığı yorumları takip etti. Sosyal medyada pek çok kişi Prens William'ı, annesi Diana'yı Camilla ile aldatan babası Prens Charles'a benzeterek eleştirdi.

SÖYLENTİLERİ YALANLADI REKLAM Adı, ünlü televizyoncu Stephen Cobert tarafından da ikinci kadın olarak anılan 40 yaşındaki Rose Hanbury, Kate ve William çiftinin yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Sonunda sessizliğini bozmaya karar veren eski model Hanbury, söylentileri yalanladı.

Business Insider'a demeç veren ve "Söylenenler tamamen yanlış" diyen Rose Hanbury, kraliyet ailesiyle geçmişten gelen bir yakın ilişki içinde. Büyükannesi Leydi Elizabeth Lambart, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 1947'deki düğününde nedimelerden biriydi. Hanbury, Kral Charles'ın geçen yıl mayıs ayında gerçekleşen taç giyme törenine de katılan isimlerden biriydi.

Kendisinden 24 yaş büyük David Rocksavage ile evli ve üç çocuğu olan Rose Hanbury'nin Prens William ile yasak aşk yaşadığı söylentileri, ilk olarak 2019'da ortaya çıkmıştı. Ardından 2022'de dedikodu sitesi Deuxmoi, bir kraliyet mensubunun 'evlilik dışı ilişkisinin açığa çıkmış bir sır olduğunu' yazmıştı. Bunun üzerine herkes bu kraliyet mensubunun Prens William olduğunu düşünmüştü. REKLAM

İngiliz gazeteci ve kraliyet uzmanı Omid Scobie son kitabı 'Endgame'de de Prens William ile Rose Hanbury'nin ilişkisinden bahsetmiş, ancak bunun sadece bir söylenti olduğunu vurgulamıştı.