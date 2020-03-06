KRALİYET GÖREVLERİNİ BIRAKACAKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Harry ve Meghan çifti, ocakta yaptıkları açıklamayla, Kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kanada'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.