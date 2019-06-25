25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdikten kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan Prens Harry ile Meghan Markle, geleneği yıkarak Kensington Sarayı'ndan taşındı.
Kraliyet çifti, Londra'nın batısındaki Windsor Malikanesi'nin bir köşesinde bulunan, beş küçük yatakhane tarzındaki Frogmore Kır Evi'ne taşınmak için kapsamlı bir tadilat gerçekleştirdi.
34 yaşındaki Prens ve 37 yaşındaki Düşes, nisan ayında bebekleri Archie'nin doğumundan bir ay önce evlerine taşındı.
2.4 STERLİN'LİK HARCAMA
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yıllık finansal açıklamasında kır evinin yenilenmesi için ise 2.4 milyon sterlin harcandığı bilgisi yer aldı. Ancak projenin henüz tamamlanmadığı göz önüne alındığında harcamaların 3 milyon sterlin'e yaklaşılacağı öngörülüyor.
Yeni evin tadilatı için beş oda birleştirildi. Lüks bir mutfak tasarlandı. Yatak odalı mevcut bir stüdyo daire yenilendi. Şömineler, zeminler ve merdivenler değiştirildi. Dekorasyon için ayrıca çevre dostu ve vegan boya seçildi.
6 aydır devam eden tadilatta eşyalar ve mobilyalar Kraliyet çifti tarafından karşılandı.
TEPKİLERE YOL AÇTI
Kraliçe'nin personelinin maaşlarını, sarayların bakımını ve seyahat de dahil olmak üzere resmi kraliyet görevlerini ödeyen Egemen Hibe Hesapları ise tadilat masraflarını üstlendi.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni evleri için yaptığı harcamalar İngilizleri kızdırdı. Tadilatın beklenilenden çok daha fazla tutması monarşi karşıtlarının tepkisine yol açtı.
82 MİLYON STERLİN AYRILDI
Egemen Hibe Hesapları, 2018-2019 yıllarında Kraliyet harcamaları ve saraydaki bakım çalışmaları için 82 milyon sterlin ayırdı.
Halka açıklanan rakamlara göre, monarşinin İngiliz vergi mükelleflerine olan yükü 2018-2019 yıllarında, önceki mali yıla göre yüzde 41 artarak 67 milyon sterline ulaştı.
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