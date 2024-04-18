Prens Harry, resmen ABD'li oldu

Evlendikten iki yıl sonra, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınma kararı alan Prens Harry, bu kararını açıkladıktan kısa bir süre sonra bir yardım etkinliğinde şunları söylemişti: Birleşik Krallık benim evim ve sevdiğim bir yer. Bu asla değişmeyecek.

Aradan geçen yıllar çok şeyi değiştirmiş görünüyor. Prens Harry, artık İngiltere'de ikamet etmediğini açıkça belirtmek için ülkedeki kayıtlarını güncelledi. İngiltere'de nüfus ve ikametgah bilgilerini saklayan Companies House'un belgelerinde, Prens Harry'nin, daha önce Birleşik Krallık olarak kaydedilen ikametgah bilgilerinin artık resmen ABD olarak değiştirildiği kaydedildi.