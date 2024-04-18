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        Haberler Dünyadan Prens Harry, resmen ABD'li oldu - Magazin haberleri

        Prens Harry, resmen ABD'li oldu

        Geçmişte uyuşturucu kullandığı itırafıyla ülkeden sınır dışı edilebileceği konuşulan Prens Harry için ABD yönetimine baskı artırılmışken, Harry'nin resmen ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Prens Harry'nin İngiltere'de görülen resmi ikametgah bilgileri artık farklı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:17
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        • 1

          Evlendikten iki yıl sonra, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınma kararı alan Prens Harry, bu kararını açıkladıktan kısa bir süre sonra bir yardım etkinliğinde şunları söylemişti: Birleşik Krallık benim evim ve sevdiğim bir yer. Bu asla değişmeyecek.

          Aradan geçen yıllar çok şeyi değiştirmiş görünüyor. Prens Harry, artık İngiltere'de ikamet etmediğini açıkça belirtmek için ülkedeki kayıtlarını güncelledi. İngiltere'de nüfus ve ikametgah bilgilerini saklayan Companies House'un belgelerinde, Prens Harry'nin, daha önce Birleşik Krallık olarak kaydedilen ikametgah bilgilerinin artık resmen ABD olarak değiştirildiği kaydedildi.

        • 2

          Bir süre önce ABD'nin Londra büyükelçisinin, ABD'de Demokrat başkan olduğu sürece Harry'nin sınır dışı edilmeyeceği yönündeki yorumlarının ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetine Harry'nin vize kayıtlarını yayınlaması yönünde baskı artırıldı.

          Miras Vakfı, bilgi edinme özgürlüğü yasaları kapsamında İç Güvenlik Bakanlığı'na Prens Harry hakkındaki dosyasını açması için ısrar ediyor.

        • 3

          UYUŞTURUCU İTİRAFI ABD VİZESİNİ TEHLİKEYE SOKTU

          2023 yılı başında çıkardığı 'Yedek' (Spare) adlı anı kitabında Harry'nin daha önce kokain aldığını itiraf etmesinin ardından, uyuşturucu kullanımını kabul etmenin ABD'ye vize başvurusunu engelleyebileceği, ülkeye nasıl taşınabildiğine dair soruları beraberinde getirmişti.

          Harry'nin eko seyahat girişimi Travalyst için Companies House'da sunulan yeni ayrıntılar, kralın İngiltere dışında olması veya hasta olması durumunda ona vekalet edebilecek kraliyet ailesinin yedi üyesinden biri olarak kalıp kalamayacağı konusunda da ciddi soruları gündeme getiriyor.

        • 4

          KRALA VELAKET EDEBİLECEK Mİ?

          İngiliz yasalarına göre krala vekalet edebilecek devlet müşavirlerinin Birleşik Krallık'ta bir ikametgahı olması gerekiyor. Ancak Kral Charles'ın Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan, Kraliçe Elizabeth'in düğün hediyesi olarak verdiği Frogmore Kır Evi'ni boşaltmasını istemesinin ardından Harry'nin İngiltere'de bir evi kalmadı.

        • 5

          İngiliz anayasa hukuçularına göre kralın ikinci oğlunun kraliyet görevlerinden uzak bir hayatı seçmesi, kanunların önceden düşündüğü bir şey olmadığı için Buckingham Sarayı'nın karşılaşılan bu yeni duruma odaklanması gerekiyor.

        • 6

          Kral Charles, geçen yıl devlet müşavirliği yasasıyla Prens Harry'yi görevden alma şansına sahip oldu ama bunu yapmamayı tercih etti.

          2022 yılına kadar devlet müşavirleri Kraliçe Camilla, Prens William, Prens Harry, Prens Andrew ve büyük kızı Prenses Beatrice idi. Ancak Harry ve Beatrice kraliyet mensupları olarak çalışmadığından pek çok kişi bu durumun uygunsuz olduğunu düşünüyordu.

        • 7

          Aynı yıl, Kral Charles, parlamentodan kız kardeşi Prenses Anne ve en küçük erkek kardeşi Prens Edward'ı listeye eklemesini istedi. Kral'ın Harry ve Andrew'u görevden almamaya karar verdiği, çünkü aile içi gerilimi tırmandırmak istemediği ve ikisinin de onun yerine vekalet etmesinin gerekmeyeceğine inandığı bildirildi.

        • 8

          KORUMASI KALDIRILDI

          Harry, kendisi ödemeyi teklif etmesine rağmen, İngiliz İçişleri Bakanlığı, Britanya'dayken Harry ve ailesine verilen polis korumasını kaldırdı. Bu hakkın elinden alınmasına mahkeme yoluyla itiraz eden Harry'nin talebi geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından reddedildi.

          Kararın verilmesinin ardından Harry'nin yasal temsilcisi, çok tehlikeli olduğu için ailesiyle birlikte evine, yani İngiltere'ye dönemediğini söyledi.

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