“Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz.