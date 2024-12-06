Prens Harry'den Meghan Markle ile ayrıldıkları iddialarına kinayeli yanıt: Görünüşe göre 10 kez boşandık

New York Times köşe yazarı Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Prens, Kral Charles ve Prenses Diana'nın ikinci oğlu olduğu için kraliyetin ilgi odağı olarak büyümesinin "kesinlikle iyi bir şey olmadığını" söyledi.

Harry, "Görünüşe göre 10, 12 kez ev satın aldık veya taşındık. Görünüşe göre belki 10, 12 kez de boşandık. Yani ne gibi iyi bir şey?" diyerek esprili bir şekilde çıkıştı. Harry, sözlerini "Bununla başa çıkmak zor ama görmezden geliyorsunuz" diye sürdürdü.