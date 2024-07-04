Prens George için hava yolu kraliyet kuralı işleyecek mi?

Graham Laurie, “Kral Charles (o zaman prensti), Prenses Diana, Prens William ve Prens Harry'nin dördünü de aynı anda uçurduk. Ta ki Prens William 12 yaşına gelene kadar. Bundan sonra ayrı bir uçakla uçması gerekiyordu ve biz dördünü birlikte ancak küçükken Kraliçe'nin yazılı izniyle uçurabildik" dedi.

William 12 yaşına geldiğinde ona ayrı, ailenin diğer üç üyesine ayrı uçak tahsis edildiğini anlattı.