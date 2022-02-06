Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla kraliçe olacak

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Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

Prens ve Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981’de başkent Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde evlenmiş; 1996 yılında boşanmıştı.

Prenses Diana, tatil için erkek arkadaşı Dodi el Fayed’le gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybetti. Prens Charles, BBC’de yayınlanan Panoroma programına verdiği röportajda, “Bu evlilikte üç kişiyiz” diyen Prenses Diana’nın kast ettiği üçüncü kişiyle, Camilla Parker Bowles’la 2005 yılında evlendi.