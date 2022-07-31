Prens Charles'ın vakfı bin Ladin'in ailesinden bağış mı aldı?

Galler Prensi Charles'ın hayır kuruluşunun, eski El Kaide elebaşı Usame bin Ladin'in ailesinden bağış aldığı iddia edildi.
The Sunday Times'ın haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın kurduğu Galler Prensi Yardım Fonu'na 2013'te 1,2 milyon dolarlık bağış yapıldı.
Söz konusu para, 2011'de ABD güçlerince öldürülen bin Ladin'in üvey kardeşleri Bekir bin Ladin ve Şefik bin Ladin tarafından yatırıldı.
Danışmanları, Prensi Charles'ı bağışı kabul etmemesi yönünde uyardı.
Galler Prensi Charles'ın resmi konutu Clarence House'dan yapılan açıklamada, bağışın yapıldığı doğrulandı.
Açıklamada, bağışın kabulü kararının prens tarafından değil yardım kuruluşunun yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapılarak alındığı belirtildi.
Galler Prensi Yardım Fonu 1979'da Galler Prensi Charles tarafından kurulmuştu.
Veliaht Prens Charles, haziranda da Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani'den içinde 3 milyon dolar nakit para bulunan çantaları kabul ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Prens Charles ve Bekir bin Ladin'in 2001'de ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sadece 2 hafta sonra akşam yemeği yediği ortaya çıkmıştı.
St James Sarayı'ndan yapılan açıklamada yemeğin, başkanlığını Prens Charles'ın yaptığı Oxford'daki İslami Araştırmalar Merkezi'ne destek sağlamak üzere aylar öncesinden planlandığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Prens Charles Suudi Arabistanlı iş adamı Bakr bin Ladin ile buluşmuş ve İslami inanışın ilkelerini de kapsayan bir sohbet yapmıştır. Bu sohbette bin Ladin, ailesinin Usame Bin Ladin'i yıllar önce reddettiğini bildirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.
BİN LADİN, 11 EYLÜL'ÜN ARKASINDAKİ İSİM
11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) terör saldırıları düzenlenmişti.
Olaylarda, 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıları El Kaide örgütünün elebaşı Usame bin Ladin üstlenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!