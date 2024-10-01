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        Haberler Bilgi Magazin Prens 3. yeni sezon yayın tarihi: Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens yeni bölüm ne zaman?

        Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Prens dizisi ilk iki sezonu geride bırakırken gözler üçüncü sezon tarihine çevrildi. Diziseverler Prens dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Prens dizisi yeni sezonu hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:03
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        • 1

          Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimlerin bulunduğu yapım için 3. yeni sezon tarih sorgulamaları başladı. İlk iki sezonu yakından takip eden izleyiciler 3.sezonun başlangıcını merak ediyor. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...

        • 2

          PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

          Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

        • 3

          PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

          Prens dizisinin 3. sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          PRENS DİZİSİ OYUNCULARI

          Giray Altınok

          Ceyda Düvenci

          Aslı Tandoğan

          Serdar Orçin

          Çağdaş Onur Öztürk

        • 5

          Kerem Özdoğan

          Derya Pınar Ak

          Bahadır Vatanoğlu

          Onur Özaydın

          Çağlar Ertuğrul

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