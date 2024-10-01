Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimlerin bulunduğu yapım için 3. yeni sezon tarih sorgulamaları başladı. İlk iki sezonu yakından takip eden izleyiciler 3.sezonun başlangıcını merak ediyor. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...