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Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı

İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti.

Giriş: 02.03.2023 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL
Premier Lig lideri Arsenal rakipleriyle farkı açtı
AA

Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Everton'ı konuk etti.

Arsenal, Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı.

Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti.

Everton ise 21 puanda kaldı.

LIVERPOOL 2 GOLLE KAZANDI

Bir diğer erteleme maçında ise puan tablosunun 7. basamağındaki Liverpool, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 73 ve Salah'ın 77. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool 39 puanla 6. sıraya yükselirken, 24 puanda kalan Wolverhampton 15. sırada yer aldı.

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