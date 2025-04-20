Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de 33. haftasında lider Liverpool, Leicester deplasmanına konuk olacak. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Müsabaka King Power Stadium'da oynanacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Leicester City- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Arsenal'e 13 puan fark atan Liverpool, Leicester deplasmanında kazanarak 79 puana yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan 18 puanla küme düşme hattında bulunan Leicester zorlu rakibi karşısında sürpriz sonuç kovalıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Leicester City- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Leicester City- Liverpool maçı 20 Nisan Pazar (bugün) 18.30'da oynanacak.
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LEİCESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
King Power Stadium'da oynanacak karşılaşma beİN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
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LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota