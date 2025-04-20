Leicester City- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Arsenal'e 13 puan fark atan Liverpool, Leicester deplasmanında kazanarak 79 puana yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan 18 puanla küme düşme hattında bulunan Leicester zorlu rakibi karşısında sürpriz sonuç kovalıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Leicester City- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?