07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İNGİLTERE’DE Sağlık Bakanı Matt Hancock’un futbolculara yönelik “Ücretlerinizde indirim yapın” çağrısının yankıları devam ediyor. Premier Lig’de mücadele eden 20 takımın kaptanı, WhatsApp’tan kurdukları grupta koronavirüs nedeniyle maaşlarda yapılması planlanan kesinti hakkında fikirlerini belirtti. Kaptanlar bu hafta kulüp yönetimleriyle yapılacak görüşmede yüzde 30 kesintiyi kabul etme kararı aldı. Ancak bunun için şartlarını da belirledi:
1- Kendilerinden kesilen para virüsle mücadele için hayır kurumlarına verilecek.
2-Futbolcu olmayan kulüp çalışanları kesinlikle işten çıkartılmayacak.”
"FUTBOLCULAR GÜNAH KEÇİSİ"
Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın efsane yıldızı Wayne Roney’den hükümet ve Premier League (EPL) Yönetimi’ne tepki geldi. Championship’te Derby County forması giyen tecrübeli isim “Futbolcular kolay hedef ve günah keçisi haline getirildi. Son bir kaç gündür yapılan utanç verici ” dedi.
FEDERASYONDAN KESİNTİ
Öte yandan, İngiltere Futbol Federasyonu (FA),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkek ve kadın milli takım teknik direktörleri dahil çalışanlarının maaşında geçici olarak kesintiye gitti.
FA'nın üst yöneticisi (CEO) Mark Bullingham yaptığı açıklamada, yıllık kazancı 50 bin poundu geçen çalışanların yüzde 7,5, üst düzey yöneticilerin yüzde 15 ve en en yüksek maaşlı çalışanların ödemesinde ise yüzde 30 kesinti yapacaklarını duyurdu.
Bullingham, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne gönderebileceklerini aktardı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yıllık maaşı 3 milyon pound olan İngiltere Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate ve 300 bin pound olan Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Phil Neville'in, yüksek maaşlı çalışan oldukları için ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilecek.
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