Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de 4 puanı silinen Nottingham Forest'ın itirazı reddedildi - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de 4 puanı silinen Nottingham Forest'ın itirazı reddedildi

        Nottingham Forest'ın mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 4 puan silme cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Kulüp, sezonun bitimine 2 hafta kala küme düşme hattına yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nottingham Forest'ın itirazına ret!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

        Premier Lig internet sitesinden yapılan açıklamada, Bağımsız Temyiz Kurulunun kararı onayladığı bildirildi.

        Nottingham Forest, bu cezanın onaylanmasıyla sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.

        Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

        Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Habertürk Anasayfa