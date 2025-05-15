İngiltere Premier Lig'inde 37. Hafta heyecanı devam ediyor. Aston Villa, Villa Park'da Tothenham'ı konuk edecek. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa sezonu ilk beşte bitirip Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ligde 17. sırada yer alan Tothenham, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Peki, Aston Villa- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…