        Prematüre doğan Masal Mira 104 günlük mücadeleyle ailesinin kollarına kavuştu | Sağlık Haberleri

        Prematüre doğan Masal Mira 104 günlük mücadeleyle ailesinin kollarına kavuştu

        Adana'da 25 haftalıkken 760 gram doğmasından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle entübe edilen Masal Mira, 104 günlük tedavi sonunda anne ve babasıyla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:01
        Prematüre doğan Masal Mira 104 günlük mücadeleyle ailesinin kollarına kavuştu
        Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Emire Sultan Kınık, hamileliğinin riskli olmasından dolayı kentteki sağlık personelince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

        Eşi 26 yaşındaki Emre Kınık ile hastaneye giden annenin, hamileliğinin 25'inci haftasında dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığında, 34 santimetre boyundaki ilk çocuğuna Masal Mira adı verildi.

        Organlarının yeterince gelişmemesi nedeniyle kuvöze alınan prematüre bebek, solunum desteği için yaklaşık 45 gün entübe edildi.

        Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi doktorlarınca yürütülen 104 günlük zorlu tedavi sonucu 3 kilo 200 gram ve 48 santimetreye ulaşan Masal Mira, taburcu edilmesiyle anne ve babasına kavuştu.

        "MUTLULUKTAN AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

        Anne Emire Sultan Kınık, bebeğinin rutin kontrollerinin devam edeceğini söyledi.

        Zor süreçten geçmelerine rağmen umudunu hiç kaybetmediğini belirten Kınık, şöyle konuştu: "Süreç beni çok üzdü çünkü ilk bebeğimdi, heyecanımdı. Ona kavuşamama korkusu vardı. Kendimi ona adadım ve 'bebeğim yaşayacak' dedim. Biz de onunla mücadele ettik çünkü içimizde kavuşma arzusu vardı. 104 günün sonunda kavuştuk, bu sefer de mutluluk gözyaşı döktük. Onu ilk kucağıma aldığımda inanamadım, 'bu benim bebeğim mi?' dedim. O an mutluluktan ayaklarım yerden kesildi."

        Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Selvi Gülaşı da Masal Mira'yı hayatta tutmak için ekip olarak yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

        Tedavinin ilk günlerinin kritik geçtiğini dile getiren Gülaşı, solunum desteğinden beslenmeye kadar birçok hayati müdahalenin eş zamanlı yürütüldüğünü anlattı.

        Gülaşı, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Masal Mira bebek 25 haftalık olarak oldukça erken doğmuş prematüre bebekti. Buna rağmen şu anda sağlıklı ve büyümesini sürdürebiliyor. Yoğun bakım sürecinde birçok zorlukla mücadele etti. Solunum cihazında kaldı, beslenme problemleri yaşadı, birkaç kez enfeksiyon atağı geçirdi. Beyinde gelişim kusurları olmaması için sürekli takip ve tetkikleri yapıldı. Akciğerden kalbe giden köprü damarlarında açıklık olduğu için tedaviler gördü. Bebeğimiz bu süreci tamamladıktan sonra herhangi bir engeli olmadan sağlıklı şekilde taburcu oldu."

