Powerball: ABD'de ikramiye tutarı 1,9 milyar dolara ulaşan loto nasıl oynanıyor, yurt dışından katılmak mümkün mü?

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ABD'de 1,9 milyar dolara çıkan ikramiye miktarıyla rekor kıran Powerball lotosunun dün gece yapılması beklenen çekilişi ertelendi.

Son 40 çekilişte kimsenin altı numarayı da tutturamadığı lotonun çekilişinin katılımcı eyaletlerden birinde yaşayan güvenlik protokolüyle ilgili sorun nedeniyle ertelendiği belirtiliyor. Çekilişin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Powerball ile ilgili merak edilenleri derledik.

Powerball nasıl oynanıyor?

Powerball iki dolara oynanıyor. 1'den 69'a kadar olan beyaz toplardan beş, 1'den 26'ya kadar ola kırmızı toplarlardan da bir tane seçiliyor. 6 rakamı da bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Altı rakamı birden fazla kişi tutturmuşsa ikramiye paylaşılıyor.

Lotoyu üç aydan uzun bir süre kimse tutturamadığı için büyük ikramiye 1,9 milyar dolara çıktı.

Ancak loto talihlisi bu miktarın tamamını 29 yıl içinde alıyor.

Bununla birlikte talihlilere parayı tek seferde alma seçeneği de sunuluyor. Talihlilerin tamamına yakını peşin almayı seçiyor.

Fakat ödenen para çok daha düşük oluyor. Örneğin bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kişi parasını hemen almak isterse 929 milyon dolara razı olmak zorunda kalacak.

İkramiyeden vergi kesiliyor mu?

İkramiye yüzde 24 ile yüzde 37 arasında federal vergiye tabi. Ayrıca eyalet vergisi de kesiliyor. Sadece 10 eyalet, ikramiyeden vergi almıyor.

New York gibi bazı kentlerde de federal vergi ve eyalet vergisine ek olarak belediye vergisi de ödeniyor.

Powerball ABD dışından oynanabiliyor mu?

Powerball çekilişleri 1992'den beri yapılıyor. ABD'de 50 eyaletten 45'inin yanı sıra ABD'ye bağlı Puerto Rico ve Virgin Adaları'nda da oynanabiliyor.

Powerball'u internet üzerinden ABD dışından da oynamak mümkün.

Loto oynamak için ABD vatandaşı olmak ya da burada yaşamak gerekmiyor.

Ancak talihlinin ikramiyesini, biletin ait olduğu eyalete gidip bizzat alması gerekiyor. Diğer lotolarda da benzer kurallar geçerli.

2015'te Malta merkezli bir internet sitesinden Oregon "Megabucks" loto bileti alan 37 yaşındaki bir Iraklı 6,4 milyon dolar kazanmıştı.

Geçmişte Avustralya ve El Salvador gibi ülkelerde de lotoyu kazananlar olduğu açıklanmıştı.

Kazanma olasılığı kaç?

Powerball yetkililerine göre bu çekilişte altı tutturma olasılığı 292,2 milyonda bir.

Powerball’un son talihlisi 3 Ağustos tarihindeki çekilişte belirlendi. Bu kişi ikramiyesini tek seferde almak isteyince hesabına 206 milyon dolar yatırıldı.

Bundan önceki rekor 2016 yılında 1,6 milyar dolara dayanan ikramiyeydi.

O yıl ikramiye üç talihli arasında paylaşılmıştı

Powerball ikramiyesi tek kişinin kazanabileceği en büyük piyango ödülü olsa da, toplam para ödülü kategorisinde lider İspanya'da düzenlenen El Gordo çekilişi.

Aralık 2015'teki El Gordo çekilişinde toplam 2,45 milyar dolarlık ikramiye dağıtılmıştı. Ancak El Gordo ikramiyesi binlerce kişi arasında bölüşülüyor. Powerball'da ise ikramiyeyi tek bir talihlinin alma olasılığı var.