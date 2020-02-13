13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kas kasılmaları ve kalp hücreleri için en temel mineral olan potasyum organizmamız üzerinde birçok önemli işlevi vardır. Peki potasyum fazlalığı varsa vücudu nasıl etkiler? İşte Potasyumun fazlalığı hakkında merak edilenler...
Potasyumun fazlası vücudu nasıl etkiler?
İnsan sağlığı için gerekli bir mineral olan potasyum; kasların işlevini sağlamak ve hücrelerdeki sıvı dengesinin ayarlanmasında etken olur. Organların işlevlerinin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Potasyum fazlalığı; böbrek taşı, ishal, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğine ve daha birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden oluşturmaktadır.
Potasyum; asit ve baz dengesini sağlama, kalp fonksiyonlarının ayarlanması ve kan basıncında düzenleme sağlama gibi etkili bir göreve sahiptir. Potasyum mineralinin eksikliğini ya da fazlalığını yaşamamak için ne kadar almak gereklidir?
Potasyum günlük miktar olarak Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü'nün belirlediği oranlar olarak;
Ayrıca; emziren annelerde bu oran 5,1 gr olarak olması gereken miktardır.
Potasyum miktarının olması gereken orandan daha düşük olması nedeni ile; baş dönmesi, kramplar, kalp ritim bozukluğu, yorgunluk ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Potasyum miktarının fazla olması halinde ise; kalpte çok fazla toksik madde oluşmasına, solunum yollarında düzensizliğe, solunum yetmezliğine ve kalpte ritim bozuklukları olmasına neden teşkil etmektedir.
Vücuttaki potasyum miktarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi potasyum seviyesinin dengede olması açısından önemlidir. Bu durum böbrek hastalıklarına yol açabilmesi açısından da aciliyet gerektirir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!