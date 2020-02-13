Kas kasılmaları ve kalp hücreleri için en temel mineral olan potasyum organizmamız üzerinde birçok önemli işlevi vardır. Peki potasyum fazlalığı varsa vücudu nasıl etkiler? İşte Potasyumun fazlalığı hakkında merak edilenler...

Potasyumun fazlası vücudu nasıl etkiler?

İnsan sağlığı için gerekli bir mineral olan potasyum; kasların işlevini sağlamak ve hücrelerdeki sıvı dengesinin ayarlanmasında etken olur. Organların işlevlerinin sağlanmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Potasyum fazlalığı; böbrek taşı, ishal, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğine ve daha birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden oluşturmaktadır.

Potasyum; asit ve baz dengesini sağlama, kalp fonksiyonlarının ayarlanması ve kan basıncında düzenleme sağlama gibi etkili bir göreve sahiptir. Potasyum mineralinin eksikliğini ya da fazlalığını yaşamamak için ne kadar almak gereklidir?

Potasyum günlük miktar olarak Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü'nün belirlediği oranlar olarak;

Yeni doğan bebeklerde ilk altı ay süresince 400mg,

6 ay ile1 yaş arası; 700mg

4 ile 8 yaş arası; 3,8 gr

Yetişkinlerde ise; 4,7 gr olarak açıklanmıştır.

Ayrıca; emziren annelerde bu oran 5,1 gr olarak olması gereken miktardır.

Potasyum miktarının olması gereken orandan daha düşük olması nedeni ile; baş dönmesi, kramplar, kalp ritim bozukluğu, yorgunluk ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Potasyum miktarının fazla olması halinde ise; kalpte çok fazla toksik madde oluşmasına, solunum yollarında düzensizliğe, solunum yetmezliğine ve kalpte ritim bozuklukları olmasına neden teşkil etmektedir.

Vücuttaki potasyum miktarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi potasyum seviyesinin dengede olması açısından önemlidir. Bu durum böbrek hastalıklarına yol açabilmesi açısından da aciliyet gerektirir.